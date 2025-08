Vecchio tribunale di Castrovillari, al via il progetto di demolizione e ricostruzione

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Al via la procedura per la gara d’appalto per la demolizione e ricostruzione del vecchio tribunale della città del Pollino di via XX settembre ove attualmente sono allocati alcuni uffici comunali come il giudice di pace ed ufficiali giudiziari. Lo ha fatto sapere questa mattina il Comune di Castrovillari dopo aver approvato in giunta il progetto che darà avvio alla gara d’appalto, da concludere entro fine agosto, tramite l’ufficio appalti dell’ente Parco del Pollino con il quale il comune di Castrovillari ha stipulato apposita convenzione.

I lavori prevedono un importo complessivo di euro 5.102.399, 98 che derivano da due distinti finanziamenti: il primo per 1 milione e duecentomila euro per costruire il nuovo centro per l’impiego; il secondo per euro 3 milioni 902 mila euro circa, per la realizzazione di un edificio strategico-centro Com. Un intervento importante come lo ha definito il sindaco Mimmo Lo Polito, per oltre 5 milioni di euro.

Il sindaco Lo Polito: “Un grande traguardo per la città”

“Con il centro per l’impiego verrà data adeguata sistemazione a questo importante ufficio di Castrovillari, cresciuto nel numero dei dipendenti, che porterà all’eliminazione di un ulteriore fitto passivo – ha detto il primo cittadino – il centro Com, oltre a svolgere un importante funzione per la sicurezza dei cittadini, avrà spazi sufficienti per tornare ad ospitare gli attuali uffici giudiziari e comunali”.

Ad essere riqualificato sarà anche lo spazio esterno con la creazione di un area verde. “Un grande traguardo – ha aggiunto il sindaco – nell’ammodernamento degli edifici comunali, che renderanno maggiormente funzionali tanti uffici pubblici oltre a garantire quel principio fondamentale dell’efficientamento energetico”.