Le fiamme divampano ancora a Civita, il vento forte rende difficile le operazioni di spegnimento – VIDEO

CIVITA (CS) – Diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono impegnate dal tardo pomeriggio di ieri nel comune di Civita (CS), nel parco nazionale del Pollino, per l’incendio in un bosco. Il rogo, molto vasto e su più fronti, a causa del forte vento, si è propagato in prossimità di alcune abitazioni e masserie dove le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a protezione. Sul posto a contrastare l’avanzare delle fiamme anche squadre di Calabria Verde e volontari.

A coordinare le operazioni delle squadre di terra (circa 40 unità tra Vigili del fuoco, personale di Calabria Verde e volontari) e dei mezzi aerei, due

Direttori per le Operazioni di Spegnimento, uno del Comando vigili del fuoco di Cosenza ed uno dell’azienda Calabria Verde.

Dalle prime ore di questa mattina ad operare dal cielo 4 canadair inviati dalle basi di Lamezia Terme e Ciampino, un elicottero regionale e tre elicotteri della flotta nazionale (Drago VF120 della base di Viggiano, Drago VF114 del reparto volo di Lamezia Terme e Lima09 dell’esercito).Al momento non si registrano danni a persone. Le operazioni di spegnimento, fanno sapere i pompieri, sono rese difficoltose dalle forti raffiche di vento.