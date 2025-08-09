HomeProvincia

Vasto incendio a Laurignano. In fiamme un costone collinare, al lavoro i vigili del fuoco

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

LAURIGNANO (CS) – Si alzano le temperature e tornano gli incendi. I vigili del fuoco sono al lavoro, dal tardo pomeriggio di oggi, per un vasto incendio che sta interessando un intero costone collinare nel comune di Laurignano nella zona di Tessano.

Il fuoco, alimentate anche dal vento, ha velocemente risalito la collina, divorando in poco tempo macchia mediterranea coperta da sterpaglie e vegetazione fitta, minacciando anche di estendersi verso le abitazioni che si trovano ridosso della montagna con il fumo acre che ha reso l’aria irrespirabile e che ha raggiunto anche la zona a Sud di Cosenza. Si sono formate due lingue di fuoco lungo la montagna visibili a chilometri di distanza, ma sono presenti anche diversi focolai sempre sulla montagna.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Unical-Ofi-Cosenza

All’Unical arriva il Corso di Laurea in Fisioterapia: aperte le iscrizioni. Soddisfazione da Ofi...

Università
RENDE (CS) - L'Università della Calabria ha ufficialmente avviato il nuovo corso di laurea triennale in Fisioterapia, un traguardo atteso da tempo che rafforza...

Busitalia: cinque nuovi collegamenti dalla Calabria per Milano, Torino, Verona. Cosenza tra le fermate

Calabria
COSENZA - Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), introduce i primi cinque nuovi autobus sui collegamenti a lunga percorrenza da e per la...
mostra roseto pina munno

A Roseto Capo Spulico la mostra fotografica che racconta “Un viaggio lungo e straordinario”

Ionio
ROSETO CAPO SPULICO (CS) - "Un viaggio lungo e straordinario" è il titolo della mostra fotografica dedicata ad alcuni dei restauri realizzati da Pina...

Tentato furto in un’abitazione sventato a Castrovillari: ladri messi in fuga dalle guardie giurate

Provincia
CASTROVILLARI (CS) – Nella tarda serata di giovedì, un tentativo di furto in abitazione è stato sventato grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate...
droga-vibo-carabinieri paravati

Prelevava la droga da un’aiuola per poi spacciarla, arrestato dai carabinieri

Calabria
VIBO VALENTIA - I carabinieri di Mileto hanno hanno scoperto un sistema ben collaudato. Nel corso di una operazione finalizzata a contrastare lo spaccio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36926Area Urbana22206Provincia19711Italia7980Sport3836Tirreno2846Università1444
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Nuccio Ordine Sindaco di Diamante
Tirreno

Intossicazioni da botulino, il sindaco di Diamante “rassicurazioni dall’Asp: fatto circoscritto”

DIAMANTE(CS) - Il sindaco di Diamante Achille Ordine, con un video suo social, ha voluto fare chiarezza su quanto sta accadendo anche nel Comune...
cosenza acqua
Provincia

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni...

SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...
San Martino di Finita eventi
Provincia

A San Martino di Finita 4 giorni di eventi: “Jungle Night...

SAN MARTINO DI FINITA (CS) - San Martino di Finita si prepara a vivere giorni all’insegna della musica, della competizione e della comunità con...
Carta Dedicata a te
Calabria

Arriva la nuova carta “Dedicata a te” 2025: bonus da 500...

COSENZA - Torna la Carta "Dedicata a te" 2025. Dopo l'attesa per i consueti tempi della macchina burocratica, è stato pubblicato il decreto attuativo...
Vittoria Baldino lettera minatoria
Ionio

Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i...

PALUDI (CS) - Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso...
mare ombrellone lido
Calabria

Prezzi fuori controllo e caro ombrellone: è fuga dai lidi. Scambio...

COSENZA - Spiagge piene soltanto nel weekend, ombrelloni chiusi nel resto della settimana. Un calo medio nelle presenze negli stabilimenti balneari tra il 20...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA