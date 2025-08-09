Vasto incendio a Laurignano. In fiamme un costone collinare, al lavoro i vigili del fuoco

- Advertisement -

LAURIGNANO (CS) – Si alzano le temperature e tornano gli incendi. I vigili del fuoco sono al lavoro, dal tardo pomeriggio di oggi, per un vasto incendio che sta interessando un intero costone collinare nel comune di Laurignano nella zona di Tessano.

Il fuoco, alimentate anche dal vento, ha velocemente risalito la collina, divorando in poco tempo macchia mediterranea coperta da sterpaglie e vegetazione fitta, minacciando anche di estendersi verso le abitazioni che si trovano ridosso della montagna con il fumo acre che ha reso l’aria irrespirabile e che ha raggiunto anche la zona a Sud di Cosenza. Si sono formate due lingue di fuoco lungo la montagna visibili a chilometri di distanza, ma sono presenti anche diversi focolai sempre sulla montagna.