Vaso policonico e futuro dell’olivicoltura calabrese. Ad Altomonte il 6° campionato regionale di potatura dell’olivo

ALTOMONTE (CS) – Si terrà presso l’Oleificio Boscari, sito in Contrada Boscari di Altomonte (che fa parte delle Contrade Ospitali di Altomonte), il 6° campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico in programma sabato 22 aprile 2023.

L’iniziativa è organizzata dall’Arsac con il patrocinio del Comune di Altomonte e la collaborazione del Consorzio IGP Olio di Calabria, l’Accademia Sapori del Sole di Altomonte e l’Associazione produttori Verace di Saracena. L’evento si svolgerà nell’ambito della XII^ Edizione delle giornate formative sulla potatura dell’olivo in Calabria.

I migliori classificati avranno accesso diretto al 18° Campionato nazionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico. Durante la manifestazione i visitatori potranno visitare gli stand espositivi di prodotti ed attrezzature professionali per l’olivicoltura, assistere alla gara di potatura, partecipare al laboratorio di assaggio degli oli vergini di oliva, alle visite guidate in frantoio ed alle prove dimostrative in campo.

Allevamento in vaso Policonico

Nel corso della storia gli olivicoltori hanno utilizzato differenti forme di allevamento, che rispondevano alle esigenze dell’agricoltore, alla biologia della pianta e alle risorse disponibili. La tecnica della potatura del vaso Policonico è una delle migliori forme di allevamento per la riduzione dei tempi di esecuzione della potatura e per la raccolta meccanica con vibratore da tronco. Una tecnica in grado di offrire elevate produzioni, anche se richiede molta manodopera. Ma è il miglior compromesso possibile tra esigenze fisiologiche dell’olivo ed economiche del produttore.

L’allevamento in vaso riduce i costi e i tempi di potatura e di raccolta, asseconda gli aspetti fisiologici della pianta e migliora la qualità dell’olio prodotto. Si caratterizza dalla presenza di un tronco unico con una chioma aperta al suo interno a formare, appunto, un vaso. Questo sistema possiede un ottimale rapporto tra chioma e superficie fogliare illuminata e ottime produzioni. I differenti tipi di vaso differiscono sulla base del numero di branche, dell’inclinazione dei rami, dell’altezza dell’impalcatura e altro ancora.

Ecosostenibilità e competitività dell’olivicoltura calabrese

Una gara di potatura inserito in un più ampio e articolato contesto, che riguarda l’intera filiera olivicola calabrese: dalla produzione alla raccolta, fino alla vendita. La redditività della coltura passa, infatti, attraverso nuove tecniche ecosostenibili e la valorizzazione della biodiversità olivicola regionale, facendo leva sulla identità territoriale e le caratteristiche peculiari degli oli.

Se ne parlerà nella Tavola rotonda “Ecosostenibilità e competitività dell’olivicoltura delle aree interne calabresi” in programma alle ore 14:30. I saluti istituzionali saranno del Sindaco di Altomonte Gianpiero Coppola, dell’assessore all’agricoltura del Comune Emilia Romeo e di Bruno Maiolo, Direttore Generale dell’Arasc.

Il primo cittadino di Altomonte, ai microfoni di Rlb, ha illustrato i dettagli della ‘due giorni’

I relatori dell’evento saranno Marcello Bruno (divulgatore agricolo Arsac), l’agronomo dell’associazione Produttori Verace di Saracena Vincenzo Roseti, il presidente dell’Accademia Sapori del Sole Filiberto Belmonte, Stefano Caroli (Presidente A.I.F.O), Massimo Magliocchi (presidente Consorzio Olio di Calabria IGP) e il presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro. A Chiudere i lavori della tavola Rotonda l’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo.

Festival delle Contrade ospitali, vetrina del territorio

La manifestazione proseguirà anche domenica 23 aprile. A partire dalle ore 9:30 festa itinerante delle Contrade ospitali di Altomonte. Sempre in Contrada Boscari ci saranno stand gastronomici, degustazioni dei prodotti tipici e vendita. Una vetrina per valorizzare i prodotti e produttori che si mettono in gioco e vogliono far conoscere le loro produzioni tipiche. E dalle ore 18 tutti in Piazza San Francesco per la Festa patronale.

Il programma completo di sabato 22 aprile

Ore 09,00 – Presentazione dell’iniziativa e saluti del Direttore Generale ARSAC Dr. Bruno Maiolo

Ore 09,30 – Registrazione dei concorrenti ore 10,30 Prova dimostrativa di potatura semplificata di produzione su olivo

Ore 11,00 – 6° Campionato Regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico

Ore 11,30 – Visita guidata agli stand espositivi

Ore 12,00 – Prove dimostrative di macchine e attrezzature per la gestione dell’oliveto

Ore 12,30 – Laboratorio mini corso di assaggio di oli vergini di oliva calabresi

Ore 13,30 – Colazione del potatore

Ore 14,30 – Tavola rotonda “Ecosostenibilità e competitività dell’olivicoltura delle aree interne calabresi”

Ore 16,30 – Premiazione e consegna degli attestati di partecipazione