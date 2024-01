Vandalismo a Zumpano: divelta una panchina nella piazza dedicata a Olga Mendicino

ZUMPANO (CS) – Nella frazione Malavicina di Zumpano, un vile gesto di vandalismo ha scosso la comunità locale. Una panchina nella piazza dedicata a Olga Mendicino è stata divelta, causando indignazione e rabbia tra i residenti. Le indagini sono state immediatamente avviate dalla Polizia Locale, sotto la guida del Comandante dott. Andrea Donato.

Attraverso testimonianze e l’analisi delle immagini provenienti dalla video sorveglianza pubblica e privata, si spera di individuare gli autori di questo atto vandalico. Il Sindaco avvocato Fabrizio Fabiano e l’amministrazione comunale di Zumpano hanno condannato fermamente questo gesto vile. Hanno assicurato ai cittadini che gli autori saranno denunciati all’autorità giudiziaria e saranno chiamati a rispondere delle loro azioni. Inoltre, saranno tenuti responsabili per il pagamento delle spese necessarie al ripristino della piazza.

La panchina situata nella piazza dedicata a Olga Mendicino rappresentava un simbolo di unità e solidarietà per la comunità di Zumpano, offrendo un luogo di incontro e condivisione per i suoi residenti. Questo atto di vandalismo ha colpito non solo il patrimonio pubblico, ma anche il senso di appartenenza e rispetto reciproco della comunità. La comunità di Zumpano si unisce nella condanna di questo gesto vile e si impegna a lavorare insieme per ripristinare la piazza e preservare l’integrità del patrimonio pubblico. Si auspica che gli autori di questo atto vandalico siano individuati e che la giustizia venga fatta. In un momento in cui la solidarietà e il rispetto reciproco sono più importanti che mai, Zumpano si rifiuta di lasciarsi abbattere da atti di vandalismo. La comunità si unisce per dimostrare che la bellezza e l’unità possono superare gli atti di distruzione. Si invitano i cittadini a fornire qualsiasi informazione utile alle indagini e a continuare a sostenere la comunità di Zumpano nella sua lotta contro il vandalismo e per la preservazione del patrimonio pubblico.