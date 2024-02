Vandali in azione a Cerisano: dalla villa al Comune danni e distruzione. Il sindaco “la misura è colma”

CERISANO (CS) – Non usa mezze misure il Sindaco di Cerisano Luca di Gioia quando parla di “strutture pubbliche sotto attacco” mentre si appresta a presentare una nuova denuncia ai carabinieri contro ignoti che stanno letteralmente vandalizzando tutto ciò che gli capita a tiro e che riguarda le opere pubbliche: dalle sassate che hanno mandando in frantumi i pannelli fotovoltaici presenti sul tetto del Comune alla villetta comunale vandalizzata con lampioni rotte e panchine smontante. Vandali che hanno persino rimosso e rubato alcuni sampietrini del mosaico in piazza San Lorenzo. Ed ancora staccionate e cartelli divelti e fontane rotte.

Il disagio sociale in nessun modo può giustificare tali scempi – scrive il sindaco mentre pubblica le foto della devastazione – Tutte le nostre strutture pubbliche, quelle dedicate alla socialità e alle famiglie, sono sotto attacco – scrive il sindaco – Una villetta comunale completamente distrutta: lampioncini rotti, panchine smontate, palizzate divelte, attrezzature compromesse. I pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune rotti a sassate e finanche i sampietrini del mosaico di piazza San Lorenzo smontati e trafugati. Già domani invierò una comunicazione al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri per chiedere maggiore presenza in paese…la misura è colma. Alla mia comunità chiedo vicinanza e aiuto soprattutto per vigilare e segnalare alle competenti autorità ogni comportamento inappropriato per la tutela e la salvaguardia dei beni comuni”.