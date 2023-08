Vakarici, tutto pronto per il festival della Cultura e del Costume Arbëreshe

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Musica, enogastronomia, leggende, identità, esperienze, emozioni. Sarà intessuta di queste espressioni la cornice di contenuti e suggestioni, passato e futuro, che ospiterà l’attesissima 40esima Rassegna della Cultura e del Costume Arbëreshe.

È tutto pronto per sabato 12 agosto: dalle ore 21, la centralissima piazza Pasquale Scura, altro Mid della Calabria Straordinaria e cuore pulsante del salotto diffuso di Vakarici, accoglierà visitatori da tutta la regione. Con due protagonisti d’eccezione: il Maestro orafo Gerardo Sacco e l’Agrichef Enzo Barbieri.

Ad invitare il territorio a condividere ancora una volta emozioni ed esperienze sotto il vessillo dell’identità arbëreshe è il sindaco Antonio Pomillo. Continueremo a celebrare ed a riempire di vita ed attualità – aggiunge il Primo Cittadino – uno dei più importanti marcatori identitari della nostra regione: l’Arberia calabrese, la più grande comunità italo-albanese del mondo.

Con la direzione creativa di Roberto Cannizzaro e quella organizzativa di Roka Produzioni, la Rassegna del Costume Arbëreshe di cui Vakarici è famosa nel mondo anche col suo prestigioso Museo, evento finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso Attività Culturali 2022 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura, rappresenta sicuramente la tappa più importante della proposta di intrattenimento socio-culturale estiva proposta dall’Amministrazione Comunale insieme alla rete della associazioni culturali; un cartellone di eventi diversi avviato di fatto due mesi fa con la visita istituzionale del Premier albanese Edi Rama seguito dopo qualche settimana da quello del Ministro dell’Agricoltura Frida Krifka insieme ad una nutrita delegazione nella quale c’era anche il Sindaco di Berat, Ervin Demo.

Il concorso Una serenata regale in Arberia sarà il leit motiv della serata centrale del Festival per evocare e rilanciare, impreziosito dall’enogastronomia autentica interpretata dall’agrichef Enzo Barbieri, il valore dei canti e della musica popolare che rimangono uno degli aspetti più distintivi della cultura arbëreshe.

L’evento entrerà nel vivo con la sfilata degli ori arbëreshe dal titolo Dai primi successi con i gioielli arbëreshë al terzo millennio, che si concluderà con il Premio alla carriera quest’anno conferito al Maestro orafo Gerardo Sacco.