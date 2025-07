Vakarici: 11^ edizione del Salotto Diffuso d’Estate, tra gli eventi la rassegna del Costume Arbëresh

- Advertisement -

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Vakarici si conferma, anche con la programmazione della 11esima Edizione del Salotto Diffuso d’Estate, un luogo privilegiato dove fare cultura e generare consapevolezza attorno al patrimonio storico-identitario materiale e immateriale arbëresh. Un viaggio che attraversa parole, musica, spiritualità e tradizioni, costruendo un itinerario di bellezza che parla di memoria e futuro, radicamento e apertura. È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo, presentando il ricco carnet di eventi che, partendo dall’agorà di Piazza Scura animerà l’intero borgo fino al prossimo lunedì 8 settembre e invitando cittadini, turisti e visitatori a lasciarsi coinvolgere da un cartellone che, intrecciando emozioni, riflessioni e spettacolo, è un vero e proprio laboratorio di comunità.

Gli appuntamenti

La lunga kermesse estiva si aprirà oggi, sabato 26 luglio con la presentazione dei libri Di tante la Voce e Presente Remoto della Prof.ssa Nuccia Benvenuto, docente di Filosofia e Storia e autrice del blog Di donne e dintorni, che guiderà il pubblico in un viaggio tra scrittrici dimenticate e misteri femminili che legano passato e presente.

Domani, domenica 27 luglio, sarà la volta della festa in onore di San Francesco con la James Live Band, a cui seguiranno, mercoledì 30 luglio, le sonorità del Pierisia Jazz Trio e Giovedì 31 la presentazione del libro Femminine e Maschi diversi ma uguali di Rosellina Madeo.

Si proseguirà, poi, venerdì 1 agosto con I giochi di una volta dedicati ai più piccoli e domenica 3, con l’atteso spettacolo musicale Allievi in Concerto diretto dal Maestro Giorgio Scavello e la presentazione del libro Tutto pagato di Santo Gioffrè, opera che racconta le verità nascoste della sanità calabrese.

A seguire, mercoledì 6 agosto, appuntamento, con una bella pagina di coraggio e consapevolezza per la presentazione di Inferi, il libro scritto dall’imprenditore che ha detto no alla ‘ndrangheta Antonio De Masi e dal giornalista Pietro Comito. Spazio all’identità e alla memoria, Venerdì 8, con il Secondo torneo delle Gjitonie nel campo da gioco delle scuole elementari.

La Rassegna del Costume Arbëreshe

Al centro della programmazione del Salotto diffuso d’Estate, continua ad esserci anche per l’edizione 2025, la Rassegna del Costume Arbëreshe, giunta ormai alla 42esima edizione, in programma sabato 9 Agosto. L’evento si conferma come uno dei punti fermi culturali, longevi, autentici della programmazione regionale. Non è solo una sfilata o un’esposizione folcloristica, ma un vero e proprio rito collettivo che racconta la storia di un popolo attraverso i colori, i tessuti e i ricami tramandati con orgoglio di generazione in generazione. “La Rassegna del Costume Arbëreshe è il cuore pulsante della nostra estate – dichiara il sindaco – perché custodisce la nostra radice, ci ricorda chi siamo e cosa vogliamo continuare a essere, un popolo che non dimentica le proprie origini e si apre al futuro con consapevolezza e dignità. Ogni costume è un frammento di storia cucito con devozione, ogni gioiello un segno di memoria, ogni gesto un simbolo che si rinnova, rendendo Vakarici un presidio culturale di eccellenza in Calabria”.

Incontri, spettacoli e sport

L’estate proseguirà senza pause, con la Caccia al Tesoro di lunedì 11 agosto e la terza edizione di Corri Arbëreshe martedì 12, in collaborazione con la CorriCastrovillari. Venerdì 15 sarà, invece, dedicato alla Festa dell’Assunta, mentre domenica 17, tocca al divertente Torneo Lui & Lei.

Martedì 19 agosto sarà il momento della presentazione del libro Pasolini e la Calabria a cura di Carlo Fanelli, mentre venerdì 22 l’Associazione Archipetra proporrà lo spettacolo Give Peace a Chance. Domenica 24, poi, l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo organizzerà il Festival delle Migrazioni, per continuare giovedì 28 con il concerto Le Meteore in collaborazione con la Druarët Band.

Sabato 30 e domenica 31 Agosto rappresentano momenti di incontro e scambio con i musicisti di San Giorgio e di San Cosmo, mentre martedì 3 settembre si attraverserà la storia con la presentazione del libro L’Ora blu di Mario Curatolo e, infine, lunedì 8 settembre si concluderà con una mostra concerto dedicata a Chet Baker nella suggestiva cornice della Cantina del Jazz.