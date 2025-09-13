“Vadue in festa”, entra nel vivo la terza edizione tra musica, convivialità e solidarietà

- Advertisement -

CAROLEI (CS) – Entra nel vivo la terza edizione di “Vadue in Festa”, l’evento organizzato dalla Parrocchia San Luca Evangelista di Vadue di Carolei con il patrocinio del Comune di Carolei. L’appuntamento è per questa sera e domani alle 21 in piazza Giovanni Paolo II. Dopo la serata di ieri, si prosegue con altri due appuntamenti tra musica e convivialità, con area food e drink sempre attiva.

Questa sera la piazza si trasformerà in un grande palco a cielo aperto per accogliere lo spettacolo dei Gardenia. Si continua domani sera con lo spettacolo di Hosteria Di Giò. Due serate di musica e tanto divertimento per celebrare insieme i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.

Per questa edizione anche una scelta solidale. Il comitato organizzatore ha scelto di rinunciare ai tradizionali fuochi d’artificio destinando il budget necessario, unito a parte del ricavato ottenuto nel corso della tre giorni, per le iniziative per la pace della Chiesa Latina in Terra Santa promosse dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.