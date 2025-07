Vaccarizzo Albanese: cambia il numero della guardia medica. Tutte le info per i cittadini

- Advertisement -

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Il servizio di guardia medica della cittadina cosentina cambia numero di telefono. Lo comunica nella giornata di oggi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Pomillo per “garantire una maggiore efficienza e facilità di contatto“. Il numero che i cittadini devono segnare è lo 0983.356604.

“Questo nuovo recapito coprirà l’intera utenza afferente al distretto di assistenza sanitaria primaria comunale – spiega il Comune di Vaccarizzo Albanese – che ricomprende anche i comuni di San Cosmo Albanese e San Giorgio Albanese, assicurando così un punto di riferimento unico per le emergenze sanitarie notturne e festive”.

Il sindaco in una nota spiega che “il servizio di Guardia Medica sarà attivo negli orari consueti, pensati per coprire le fasce orarie in cui il medico di base non è disponibile. Nello specifico, sarà possibile contattare lo sportello sanitario dalle ore 20 alle 8 di tutti i giorni feriali mentre, durante i weekend e i giorni festivi, il servizio sarà operativo dalle ore 10 del sabato o del giorno prefestivo fino alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo. Questa continuità oraria assicura una copertura costante per le urgenze non differibili”.