Vaccarizzo, 480mila euro per un nuovo parco fotovoltaico

VACCARIZZO (CS) – Nell’ambito della progettazione per la transizione energetica, arriveranno 480 mila euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico con annessa stazione di accumulo. È quanto fa sapere il sindaco, Antonio Pomillo, sottolineando come questo innovativo progetto ha l’obiettivo di abbassare i costi per l’energia e, quindi, incidere sempre meno su tributi e imposte a carico dei cittadini. Si tratta di progetti immediatamente cantierabili che potranno concludersi entro la fine di quest’anno.

La delibera della Giunta regionale della Calabria, su proposta del Presidente Roberto Occhiuto, prevede lo stanziamento di 43 milioni di euro destinati a 94 comuni calabresi. L’impianto prevede la messa in opera di un parco di pannelli solari di ultima generazione anche con capacità di immagazzinare corrente, riuscendo a soddisfare buona parte del fabbisogno energetico delle utenze pubbliche.