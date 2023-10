Va a funghi e si perde tra i boschi di Aprigliano. 80enne di Rende salvato dai Carabinieri

APRIGLIANO (CS) – Doveva essere una semplice scampagnata tra i boschi per scovare qualche fungo. La scorsa mattina il signor S.F. di Rende senza avvisare delle sue intenzioni la famiglia si era allontanato da casa. Al calar del sole, una telefonata al 112 ne denunciava l’allontanamento. Dell’ottantenne nessuna notizia fino a quando dapprima i militari della compagnia di Rogliano ne hanno localizzato l’auto e poi giunti nella località Craticello in Agro nel comune di Aprigliano si sono inoltrati nella vasta vegetazione. Solo alle ventuno, il ritrovamento.

Spossato e stremato a terra nel bosco, ha raccontato di aver perso l’orientamento e di non esser riuscito ad allertare i familiari per mancanza di rete telefonica. Tutto bene quel che finisce bene. Accompagnato all’ospedale di Cosenza per le cure del caso dagli stessi familiari e scortati dai militari della benemerita, in tarda serata finalmente è rientrato alla propria abitazione.