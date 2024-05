Un’oasi di benessere a Zumpano: due nuove aree fitness all’aperto

ZUMPANO (CS) – I residenti di Zumpano avranno la possibilità di dedicarsi all’attività fisica e al benessere all’aria aperta, godendo di spazi verdi e di attrezzature moderne e funzionali. Le nuove aree fitness si trovano nella villetta adiacente a piazza Salvo D’Acquisto, dietro la Chiesa di San Giorgio, e nella villetta situata in via Gramsci. Questi spazi, pensati per rendere l’attività fisica accessibile a tutti, offrono la possibilità di svolgere esercizi di stretching, cardio e di potenziamento muscolare in un ambiente piacevole e tranquillo. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Zumpano va nella direzione di promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i suoi cittadini.

L’attività fisica regolare non solo contribuisce al mantenimento di una buona forma fisica, ma anche al miglioramento del benessere psicologico e alla riduzione dello stress. Inoltre, praticare sport all’aperto favorisce il contatto con la natura e promuove la socializzazione tra i cittadini. Con l’allestimento di queste nuove aree fitness all’aperto, l’Amministrazione comunale di Zumpano dimostra la sua attenzione verso la salute e il benessere dei suoi abitanti, offrendo loro la possibilità di prendersi cura di sé stessi in modo semplice e accessibile.