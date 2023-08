Una carcassa d’auto abbandonata sul ciglio della strada nel Parco della Sila

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Una carcassa d’auto abbandonata sul ciglio della strada. E’ questo lo scenario che si presenta a chi percorre la strada delle Vette, nel territorio ricadente nel Parco Nazionale della Sila. La segnalazione ci arriva da un lettore che ci invia la testimonianza fotografica. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata spostata dai boschi per essere trasferita e abbandonata sul terreno che costeggia il sentiero. Tutto lascia presagire, dunque, che quel vecchio rottame d’auto potrebbe rimanere lì tutta l’estate. Un biglietto da visita che, in periodo estivo, non giova al turismo dell’altopiano cosentino e all’intera Calabria

