Un restauratore cosentino ha curato il feretro di Papa Francesco, Comune Di Lago «fieri e orgogliosi»

LAGO (CS) – Il Comune di Lago ha voluto ringraziare il proprio concittadino che ha curato il feretro di Papa Francesco: “un immenso onore per il nostro piccolo ma grande paese“. Si tratta di Placido Fois restauratore presso lo Stato della Città del Vaticano, che si è preso cura del feretro papale del Pontefice.

“In un momento di profonda commozione per la Chiesa e per il mondo intero, la professionalità e la dedizione del nostro restauratore – scrive il Comune di Lago in un post – sono state riconosciute e scelte per un compito tanto delicato quanto storico. Questo rende orgogliosa tutta la nostra laboriosa comunità“.

“Lago era presente in un momento di grande significato, portando il proprio contributo ad un’opera destinata a rimanere nella storia. Questo testimonia, ancora una volta, come il nostro Comune abbia saputo esportare nel mondo eccellenze di altissimo livello. Permetteteci di essere fieri”. Il Santo Padre aveva scelto una bara in semplice legno con una croce bianca sul coperchio, lo stemma episcopale e la frase «Miserando atque eligendo»: perdonando e scegliendo.