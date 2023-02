Un giovane volontario cosentino nominato ‘Alfiere della Repubblica’

COSENZA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato oggi l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” a 30 giovani che si sono distinti per generosità e altruismo. Tra questi spiccano due giovani volontari segnalati da Banco Alimentare uno dei quali, il 17enne Francesco Spataro, è di Celico (Cosenza).

Spataro è stato insignito, è scritto in una nota del Banco alimentare, “per la generosa attività di volontariato attraverso la quale cerca di sensibilizzare i coetanei sull’importanza della condivisione e sul valore del cibo. Francesco, impegnato fin da piccolo nello scoutismo, dal 2017 collabora attivamente come volontario del Banco Alimentare per sensibilizzare quante più persone possibile sul valore del cibo, l’importanza della condivisione e la lotta allo spreco. Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, si spende per diffondere a scuola l’importanza di questa iniziativa, riuscendo a coinvolgere amici e coetanei. Francesco è molto determinato nel diffondere messaggi di solidarietà e condivisione, convinto che una maggiore giustizia nella distribuzione degli alimenti aiuti a contrastare le povertà e a rafforzare la coesione della società”.

“Il Banco Alimentare della Calabria – commenta Franco Falcone, presidente del Banco, presente oggi al Quirinale – è da sempre impegnato nel diffondere i valori del volontariato soprattutto tra i giovani. È nelle scuole, tra i banchi, dai bimbi più piccoli delle scuole dell’infanzia ai ragazzi delle scuole superiori, che coltiviamo il seme della sussidiarietà e del rispetto del cibo come risorsa preziosa che dà dignità a chi la dona e a chi la riceve. Il riconoscimento attribuito dal Presidente Mattarella a Francesco è un riconoscimento alle giovani generazioni del nostro territorio che, hanno scelto di cercare nell’opera di volontariato quel tassello che li completa, li appaga e li aiuta ad essere cittadini migliori”.