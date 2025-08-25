Un anno senza Ilaria Mirabelli, oggi il ricordo di parenti e amici a Lorica

- Advertisement -

COSENZA – È trascorso un anno dalla morte di Ilaria Mirabelli, la 38enne stilista di gioielli morta in un tragico incidente lungo la Statale 108 bis nei pressi di Lorica, mentre era in compagnia del suo compagno Mario Molinari. Un anno che pesa come un macigno scandito dal vuoto e dal silenzio lasciato da Ilaria, una donna piena di vita e di sogni, e dalla richiesta di verità che in questi 365 giorni non è venuta mai meno. La famiglia e il collettivo “Unite per Ilaria”, non si accontentano della verità e per questo non si stancano di fare domande su domande sulla dinamica di un incidente che fin dal primo momento ha posto tanti interrogativi.

Per ricordare Ilaria i suoi affetti e tutta la comunità oggi, intorno alle 16, all’orario in cui più o meno la sua vita si è spezzata, si ritroveranno nel luogo dell’incidente, in località Baracchella, nei pressi di Lorica, per un momento di raccoglimento e preghiera. Qui poseranno un piccolo manufatto in suo ricordo. A seguire la santa benedizione e un momento di preghiera. Alle 19 sarà poi celebrata una messa in suffraggio al Santuario Madonna della Catena a Laurignano, cittadina dove Ilaria viveva.

Un appuntamento di commemorazione, ma non solo, quello di oggi. L’impegno della famiglia e degli amici di Ilaria è quello di trasformare il suo ricordo in impegno, impego verso la giustizia alla quale si chiedono, ancora, risposte chiare e dignità per una donna morte in circostanze che per i familiari richiedono ancora dei chiarimenti. Un impegno di solidarità affinchè altre donne non debbano morire in tragedie simili.