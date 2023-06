Un altro incidente sul lavoro, non c’è tregua in Calabria: muore 40enne di Altomonte

COSENZA – Due incidenti mortali sul lavoro a distanza di poche ore in Calabria. Un giovedì nero per la nostra Regione, che segna l’urgenza di affrontare la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo l’incidente a Gerocarne, nel vibonese, dove ha perso la vita un operaio di 54 anni, un altro dramma si è verificato nel Cosentino. Un operaio di 41 anni, Marco Romeo, nativo di Lungro e residente ad Altomonte, coniugato e padre di tre figli, è morto stamani in un incidente sul lavoro nel Cosentino. L’uomo stava lavorando all’interno di un capannone industriale nella frazione “Fedula” di San Lorenzo del Vallo, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, sarebbe caduto dal tetto su cui si trovava facendo un volo di diversi metri.

A nulla è valso l’intervento dell’elisoccorso che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo quanto si apprende, l’uomo purtroppo lascia la moglie e tre figli in tenera età.

La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta.Sul posto gli inquirenti che stanno prodendo ad accertare le cause dell’incidente