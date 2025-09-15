HomeProvincia

Ufficio postale chiuso a Carolei, Poste Italiane replica: «manutenzione straordinaria e disagi temporanei»

Dopo la protesta del sindaco di Carolei Francesco Iannucci sulla chiusura dell'ufficio di Poste Italiane, arriva la replica dell'Ente

S.M.
S.M.
CAROLEI (CS) – Dopo la protesta del sindaco di Carolei Francesco Iannucci sulla chiusura dell’ufficio postale, di Poste Italiane comunica “che la scelta di individuare la sede dell’ufficio postale di Viale Mancini a Cosenza, in sostituzione di quello di Carolei, interessato dai lavori Polis, è dettata da questioni organizzative interne. I clienti troveranno presso la sede sostitutiva uno sportello dedicato dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni.

L’Azienda scusandosi, per il temporaneo disagio, ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Nella sede di Carolei si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

 

 

