Uccise il fratello a Mongrassano, ridotta la pena a Giuseppe Marino

COSENZA – La Corte d’Assise d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Giuseppe Marino a 14 anni e 8 mesi per l’omicidio del fratello, avvenuto nel 2021 a Mongrassano, comune in provincia di Cosenza. Il quarantacinquenne piccolo imprenditore di Mongrassano che due anni fa ha ammazzato il fratello, Pasquale, 52 anni. Un delitto feroce compiuto da Marino travolgendo il fratello più volte con l’auto e maciullandone il corpo.

I giudici di secondo grado hanno preso atto del concordato tra la procura generale e la difesa dell’imputato, assistito dagli avvocati Angelo Pugliese ed Emilio Lirangi. Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Guido Siciliano e Mafalda Ferraro.