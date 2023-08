Tutto pronto per il Festival delle Serre dal 2 al 10 settembre: ecco il programma

CERISANO (CS) – La tradizione continua. Nell’incantevole atmosfera del borgo di Cerisano (CS) è tutto pronto per la ventinovesima edizione del Festival delle Serre. Dal 2 al 10 settembre, ancora una volta, tra i vicoli del paese, le piazze e palazzo Sersale, si intrecceranno le musiche della sezione jazz e quella della musica classica con il teatro, il cinema, le arti visive, gli incontri, la sezione Spiral Sound, gli artisti di strada. Tantissime eventi, molteplici opportunità – tutte gratuite – per vivere appieno Cerisano ed il suo magnifico borgo.

“Il Festival più bello della Calabria”, d’altronde, non è solo il leitmotiv che spinge il sindaco Lucio Di Gioia e tutta la squadra impegnata sul campo per l’organizzazione della kermesse settembrina, ma è anche l’espressione più utilizzata dalle migliaia di persone che frequentano il Festival da sempre. “Chi arriva a Cerisano, poi ci torna…”.

Il festival, organizzato dal Comune di Cerisano, beneficia del prezioso finanziamento della Regione Calabria, con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. L’evento si distingue per presentare eventi culturali sostenibili, appositamente pensati per rispecchiare la bellezza dei luoghi storici che ospitano.

“Venite a far parte di questa celebrazione straordinaria dove l’arte, la cultura e la sostenibilità si incontrano in un abbraccio perfetto. Segnate le date nel vostro calendario e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile”, il messaggio di augurio e l’invito pubblico del primo cittadino.

Tanti gli ospiti prestigiosi che arriveranno a Cerisano: da Karima a Gatto, Buonocore, Pisani, Marrazzo, i Faber, Andi Kongo e Joe Barbieri per la sezione jazz. Senza dimenticare le compagnie teatrali e la musica classica che è sempre ben apprezzata. Oltre che gli artisti di strada, gli ultimi film del momento, da Barbie a Mission Impossible, fino ai gruppi musicali locali ed ai dj set del momento.

Incontri, mostre, presentazioni di libri, masterclass e protocolli d’intesa non saranno semplici corollari all’evento ma parte integrante di un programma studiato in ogni dettaglio. Così come le collaborazioni: il contest jazz, New generation Jazz del festival delle Serre in collaborazione con Nu Jazz Festival e Blowing on Soul, la Classica in collaborazione con Orchestra Sinfonica Brutia e Associazione Musicale M. Quintieri e poi Hcp e Fondazione Lilli Funaro e la mostra su Troisi a cura dell’Associazione Culturale “Don Ciccio Salvino” di Mendicino.

Di seguito tutto il programma, consultabile-anche- sulle pagine web del Festival delle Serre e sui social della kermesse.

Programma Festival delle Serre 29

CERISANO – 2-10 SETTEMBRE 2023

SEZIONE JAZZ

Teatro Pianolungo ore 22:00

2 settembre

Karima Quartet “Bucharach Forever”

Karima: voce / Piero Frassi: piano / Francesco Ponticelli: basso elettrico e contrabbasso / Andrea Beninati: batteria e violoncello

3 settembre

Roberto Gatto trio

Roberto Gatto: batteria / Alfonso Santimone: piano, Fender Rhodes / Gabriele Evangelista: contrabbasso

4 settembre

Nino Buonocore Quartet

Nino Buonocore: chitarra e voce / Antonio Fresa: pianoforte / Antonio de Luise: contrabbasso / Amedeo Ariano: batteria.

5 settembre

Nicola Pisani e la Mediterranean Acoustic Orchestra

Nicola Pisani: Direzione, composizioni, sassofono / Francesco Caligiuri: Composizione, sassofono, clarinetto basso, flauto dolce / Piero Gallina: Violino, lira calabrese / Alberto La Neve: Sassofono / Luigi Paese: Tromba / Giuseppe Oliveto: Trombone, conchiglia / Mario Gallo: Tuba / Massimo Garritano: Chitarre / Checco Pallone: Tamburi a cornice / Luca Garlaschelli: Contrabbasso / Francesco Montebello: Batteria, percussioni / Tiziana Grezzi: voce

6 settembre

Bruno Marrazzo Quartet

Sebastiano Ragusa: sassofono / Bruno Marrazzo: chitarra / Silvio Ariotta: basso elettrico / Giacinto Maiorca: batteria

7 settembre

Faber Musicae Sextet

Alessandro Castriota Skanderberg: voce / Piero Gallina: Violino, lira calabrese / Checco Pallone: chitarre e percussioni / Massimo Garritano: Chitarre / Nicola Pisani: sassofono / Carlo Cimino: Contrabbasso

8 settembre

Andi Kongo Quartet

Andi Kongo: pianoforte / Alberto La Neve: Sax / Mimmo De Paola: Contrabbasso / Giacinto Maiorca: batteria

9 settembre

Joe Barbieri Quartet – 30 anni suonati tour

Joe Barbieri: voce e chitarra / Antonio Fresa: pianoforte / Daniele Sorrentino: contrabbasso / Bruno Marcozzi: batteria e percussioni

10 settembre

Paola Dattis Trio, omaggio a Mia Martini

Paola Dattis: voce / Franco Caccuri: chitarra / Simone Rossi: pianoforte

SEZIONE CLASSICA

Palazzo Sersale ore 21:00

2 settembre * Sale Gemelle

Le donne di Puccini

Aurelio e Paolo Pollice – Duo pianistico a quattro mani

3 settembre **– Cortile del Pozzo

Armonie di fine Estate

Wooden Quartet in concerto

1º Clarinetto e piccolo in Mib: Fabian Porto / 2º Clarinetto: Luca Rizzo / 3º Clarinetto: Adele Panebianco / Clarinetto Basso: Michele Gervasi

4 settembre * Sale Gemelle

Chopiniana

Andrea Bauleo – pianoforte

Create Danza – compagnia di balletto

5 Settembre **– Cortile del Pozzo

Concerto Lirico

Adrian Gagliardi, Sirya Marino ed Enrico Bernaudo

6 settembre * ore 19.00 Sale Gemelle

Giovani promesse

Alberto Capuano – pianoforte

7 Settembre **– Cortile del Pozzo

Invito all’OPERA…

Arie e duetti tratti dal repertorio Lirico

a cura dei giovani Artisti lirici del Conservatorio di Cosenza

Musiche da: La Traviata, La Boheme, Aida, Il barbiere di Siviglia

De Blasi Francesca – Martucci Maria Pia – Fabio Napoletani – Benvenuto Claudia – Bruno Alex – De Carlo Chiara – De Rose Pietro – Condello Deborah – Bonofiglio Mario – Cariati Simona

Al pianoforte: M. Valentina Occhiuzzi

8 Settembre ***– Cortile del Pozzo

8MM di storie sonore, il concerto che celebra l’amore nella cinematografia italiana

a cura dell’Orchestra Sinfonica Brutia. Direttore M° Francesco Perri

9 settembre **- Cortile del Pozzo

Cena-Concerto con musiche e portate dal XVI al XIX secolo

A cura dell’Ensemble BaroKos del Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza, diretto dal M° Patrizio Germone

Musiche di: Lorenzo Allegri, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Jean Baptiste Lully

Violini: Salvatore Carnovale, Giuseppe Motta, Vincenzo Lovallo, Virgilio Sirigu, Wilma Monachello, Piotr Kasianov, Zaira Vallone

Prenotazione obbligatoria festivaldelleserrecerisano@gmail.com

posti limitati, ingresso € 20

* a cura dell’Associazione Musicale “M. Quintieri”, direzione artistica Lorenzo Parisi

** Coordinamento artistico Lucia Morello

*** a cura dell’Orchestra Sinfonica Brutia

SEZIONE TEATRO

Teatro Saccoman ore 21:30

2 settembre

F.RAM.MENTI commedia Romantica, a cura della Compagnia della Pigna, Regia: Francesca Manna

3 settembre

Note di Colore: Monologhi e Canzoni comiche, a cura della Compagnia della Pigna, Regia: Francesca Manna

4 settembre

Il dilemma

Commedia in 3 atti rivisitata da Giovanni Borrelli

Regia Giovanni Borrelli e con Enzo Merenda, Fabiola Spina, Maria Spina, Ernestina Martelli, Davide Spina, Miriam Magione, Vittorio Dodaro

5 settembre

Il PAPOCCHIO

Commedia in tre atti di Sami Fayad.

Regia di Alessandro Chiappetta scenografia Aldo Curcio e con Maddalena Molinaro, Fabio Contino, Daniela Aragona, Franco Aiello

6 settembre

Baci d’amore e canzoni, Commedia Romantica, Compagnia BA17, Drammaturgia e regia di Angelica Artemisia Pedatella

7 settembre

Sindaco per amore, Commedia Comica, a cura di Accademia musica poesia e teatro Gianfranco Molinaro” Il teatro dei Visionari”, Regia di Ivana Lindia

8 settembre

Bestie rare, Monologo di Angelo Colosimo,

9 settembre

A Portulana, Commedia in due atti, a cura della Compagnia teatrale “I forgiari”, Regia di Ciccio De Rose.

SEZIONE CINEMA

Piazza Chiusi ore 20:30

2 settembre

La Sirenetta, regia di Rob Marshall

3 settembre

Ant-Man and the Wasp – Quantumania, regia di Peyton Reed

4 settembre

Super Mario Bros, regia di Aaron Horvath

5 settembre

Fast X, regia di Louis Leterrier

6 settembre

I guardiani della Galassia – Vol. 3, regia di James Gunn

7 settembre

Spider-Man Across, regia di Joaquim Dos Santos

8 settembre

Me contro Te – Missione Giungla, regia di Gianluca Leuzzi

9 settembre

Mission Impossible, regia di Christopher McQuarrie

10 settembre

Barbie, regia di Greta Gerwig

ARTISTI DI STRADA

Piazzetta del Taglio ore 21:30

Slargo Carmine ore 23:00

2 settembre

Pascal Slava – Non mi rompete le bolle

3 settembre

Clown Ciccio – Giocoleria e teatro fisico

4 settembre

Storie di Burattini di Graziella Couscous

5 settembre

Ruggero mago leggero – Torno subito

6 settembre

Elena Performer – Cabaret magico

7 settembre

Il Mastro Focaio della Compagnia Fuoco&Clowneria

8 settembre

Clown Ciccio – Giocoleria e teatro fisico

9 settembre

Pascal Slava – Non mi rompete le bolle

10 settembre

Il Mastro Focaio della Compagnia Fuoco&Clowneria

SPIRAL SOUND

Piazza Zupi ore 23:30

2 settembre

Quarti Sospesi in concerto

3 settembre

Dj Set: DJ Caruso – Siciliano – Alex P

4 settembre

911 in concerto

5 settembre

Sonia Tiano Band in concerto

6 settembre

New Generation Jazz Contest – Esibizione finalisti

In collaborazione con Nu Jazz Festival e Blowing on Soul

7 settembre

Ernesto Marciante Quartet

8 settembre

Ricci di Mare in concerto

9 settembre

Tribute Band Lucio Battisti in concerto

Dj Set Fio Marino

10 settembre

Palco in concerto

Stornelli cerisanesi a cura dei “Citerium”

INCONTRI E ARTI VISIVE

Palazzo Sersale

Dal 2 al 10 settembre

Mostra Antologica su Massimo Troisi a cura dell’Associazione Culturale “Don Ciccio Salvino” di Mendicino

5 Settembre, ore 18:00 * Piazza Zupi

PNRR Ecosistema – Tech4You – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement –

Soluzioni a basso impatto ambientale per la gestione del rischio idraulico e ambientale in area urbana.

Il borgo di Cerisano (CS): sito sperimentale – applicazione progettuale

Prof.ssa Patrizia Piro – Dipartimento di Ingegneria Civile – Università della Calabria

6 Settembre, ore 20:00

Asta di beneficenza delle magliette delle grandi squadre di calcio

a cura di Hasta Cuanto Podemos e Fondazione Lilli Funaro

a seguire apericena per gli ospiti con degustazione vini Ferrocinto

7 Settembre, dalle ore 10:30

Masterclass di Ernesto Marciante

8 settembre, ore 18:00

Presentazione del libro “Leader per forza”, Rizzoli

Antonio Funiciello, già capo di Gabinetto di Mario Draghi, ne discute con Giorgio Zanchini giornalista RAI, il sindaco di Cerisano, Lucio di Gioia e Gianluca Passarelli, professore di Scienza Politica La Sapienza.

8 settembre, ore 20:45

Firma del protocollo d’intesa Comune di Cerisano e Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” per la realizzazione del Polo Tecnologico Musicale a Palazzo Sersale.

Intervengono: Lucio di Gioia, sindaco di Cerisano – Nello Gallo, presidente del Conservatorio “S. Giacomantonio”, Francesco Perri, direttore Conservatorio “S. Giacomantonio”

10 settembre, ore 18:00

Presentazione del libro “Quando l’Italia perse La Faccia”

Evento organizzato in collaborazione con la Camera Penale Avv. Fausto Gullo di Cosenza

Ne discutono con gli autori Raffaele della Valle e Francesco Kostner:

Lucio Di Gioia, Sindaco di Cerisano

Ornella Nucci, Presidente Consiglio dell’Ordine Avvocati di Cosenza

Roberto Le Pera, Presidente Camera Penale di Cosenza

Mario Spagnuolo, Procuratore della Repubblica di Cosenza

Gian Domenico Caiazza, Presidente dell’Unione delle camere Penali italiane;

Modera: Antonella Grippo, giornalista