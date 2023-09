Tutto pronto a Montalto Uffugo per i The Kolors: concerto gratuito in piazza

MONTALTO UFFUGO (CS) – Tutto pronto a Taverna di Montalto Uffugo, per il grande concerto dei “The Kolors” previsto in precedenza il 9 luglio scorso, ma rinviato a causa della positività al covid-19 del cantante della band “Stash” a Martedì 5 Settembre ore 22:00, in Piazza Nicola Canonaco a Taverna di Montalto Uffugo(CS)

Ritornano in Calabria a cantare l’ormai famosa anche a livello europeo “Italo Disco”, brano vincitore di “Rtl 102.5 Power hits estate 2023” di Rtl 102.5, la prima radiovisione d’Italia ha incoronato infatti il brano che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica dei brani più ascoltati e votati.

Evento organizzato grazie alla tenacia e all’impegno dell’Associazione Anspi di Taverna,già all’opera da diverse settimane, per tutte le operazioni di carattere organizzativo da mettere in atto, per poter ospitare i tanti fan che affolleranno la piazza montaltese. Il concerto-evento si realizzerà grazie ai tanti sponsor e partner della manifestazione che hanno creduto e credono al lavoro incessante dell’associazione, ormai radicata sul territorio montaltese da molto tempo, che si fa carico di numerose iniziative gratuite volte ad ospitare visitatori da ogni parte della Calabria.

Così Silvio Ranieri Presidente ANSPI Taverna: “Nelle settimane scorse i volontari dell’associazione, hanno lavorato con tanto impegno per la realizzazione di questo evento.Grazie a tutti loro è tutto pronto e siamo orgogliosi di poter accogliere quanti sceglieranno di assistere allo spettacolo dei “The Kolors”, che stanno riscuotendo grande successo in tutta Italia. Ringraziamo tutti i nostri partners che hanno condiviso questa scelta e che contribuiscono alla realizzazione di un evento, che costituisce un momento importante per la promozione del nostro territorio e allo stesso tempo, ci regala un momento di socialità e spensieratezza da vivere insieme a tutta la comunità.

Siamo fieri di aver svolto tra il mese di luglio e settembre un calendario ricco di grandi eventi e artisti, che ha reso protagonista sul palco non solo la musica ma anche la professionalità e la magia dell’arte danzante, grazie alle scuole di danza del territorio e alla direzione artistica dei maestri Alessandra Ferraro e Antonio De Luca. Un concerto quello del 5 settembre, che va oltre il semplice spettacolo musicale ma sembra più che altro un viaggio emozionante attraverso la musica, resa ancora più coinvolgente dall’energia dei componenti della band, che sta infiammando le piazze italiane”-conclude Ranieri.

Non ci resta altro che darvi appuntamento dunque a Martedì 5 Settembre ore 22:00, in Piazza Nicola Canonaco a Taverna di Montalto Uffugo(CS).