HomeProvincia

Turbativa d’asta, nota imprenditrice del Cosentino assolta “perché il fatto non sussiste”

Alla donna era stato contestato di essersi aggiudicata alcuni immobili messi all’asta e di non aver versato, in tre diverse occasioni, il saldo del prezzo di aggiudicazione

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Tribunale di Castrovillari ha assolto con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” una nota e stimata imprenditrice industriale dalla gravissima imputazione di turbativa d’asta per come formulata e contestata dalla Procura della Repubblica, accogliendo le richieste degli avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri. All’imprenditrice, in qualità di legale rappresentante della propria società, veniva contestato di essersi aggiudicata alcuni immobili messi all’asta nell’ambito di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Castrovillari e di non aver versato, in tre diverse occasioni, il saldo del prezzo di aggiudicazione.

Tale condotta, secondo l’accusa, costituiva un comportamento fraudolento finalizzato a far temporaneamente variare il prezzo di vendita, scoraggiare altri potenziali acquirenti e, in tal modo, alterare l’esito della procedura giudiziaria. La Procura della Repubblica delegava alla Guardia di Finanza di Corigliano Rossano lo svolgimento di indagini mirate, con l’obiettivo di acquisire fonti di prova soggettive e oggettive in merito a possibili rapporti personali ed economici tra la società rappresentata legalmente dall’imputata, in qualità di offerente, e l’altra società coinvolta nella procedura esecutiva in qualità di esecutata. La Guardia di Finanza avviava quindi un’articolata e complessa attività investigativa volta a ricostruire i rapporti personali, economici e commerciali intercorsi tra le due società.

Sulla base di quanto emerso da tale attività, compiutamente e tempestivamente trasmessa alla Procura della Repubblica, l’imprenditrice veniva tratta a giudizio. Il Tribunale di Castrovillari, all’esito della camera di consiglio, in totale accoglimento delle richieste avanzate dai legai Nicoletti e Acri, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell’imprenditrice con la formula più ampia: perché il fatto non sussiste.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

incidente mormanno auto moto

Violento incidente nella notte a Mormanno tra un’auto e una moto, grave il centauro

Provincia
MORMANNO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, poco fuori dal centro abitato di Mormanno,...

San Giovanni in Fiore: inaugurata la Cittadella dello Sport, per giovani e famiglie

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla presenza di associazioni sportive e famiglie, è stata inaugurata a San Giovanni in Fiore la Cittadella dello Sport....
statua madonna porto salvo - verrino

Tentato furto sacrilego: nel mirino la statua della Madonna di Porto Salvo del maestro...

Calabria
CATANZARO – Un tentativo di furto sacrilego, organizzato nei minimi dettagli, è stato sventato a Catanzaro. Ignoti hanno cercato di trafugare la grande statua...
piantagioni-marijuana-carabinieri-

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi, un arresto

Calabria
CARDETO (RC) - Una piantagione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione delle montagne reggine. L’operazione è scaturita dopo aver sorvolato un’area impervia del...

Altomonte: un festival che guarda ai popoli del Mediterraneo. Stasera la “Notte Bianca”

Provincia
ALTOMONTE (CS) - È una rassegna dal respiro sempre più internazionale, il Festival euromediterraneo, che prenderà il via ad Altomonte questa sera con la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36930Area Urbana22209Provincia19716Italia7980Sport3836Tirreno2846Università1444
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

incidente mormanno auto moto
Provincia

Violento incidente nella notte a Mormanno tra un’auto e una moto,...

MORMANNO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, poco fuori dal centro abitato di Mormanno,...
statua madonna porto salvo - verrino
Calabria

Tentato furto sacrilego: nel mirino la statua della Madonna di Porto...

CATANZARO – Un tentativo di furto sacrilego, organizzato nei minimi dettagli, è stato sventato a Catanzaro. Ignoti hanno cercato di trafugare la grande statua...
piantagioni-marijuana-carabinieri-
Calabria

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi, un arresto

CARDETO (RC) - Una piantagione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione delle montagne reggine. L’operazione è scaturita dopo aver sorvolato un’area impervia del...
comitato la base sanità
Area Urbana

Botulismo: medici indagati, La Base «quando al posto di un ospedale...

COSENZA – L’emergenza botulismo che ha colpito la Calabria, provocando due vittime, porta alla luce in modo drammatico la fragilità strutturale della sanità regionale...
Calabria

Estate e controlli stradali rafforzati: oltre 150 persone identificate e sanzioni...

MELITO PORTO SALVO (RC) - Nel pieno della stagione estiva in corso, i Carabinieri di Melito Porto Salvo hanno intensificato i controlli alla circolazione...
Calabria

Busitalia: cinque nuovi collegamenti dalla Calabria per Milano, Torino, Verona. Cosenza...

COSENZA - Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), introduce i primi cinque nuovi autobus sui collegamenti a lunga percorrenza da e per la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA