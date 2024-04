Truffe telefoniche e a domicilio anche a Casali del Manco. Il Comune allerta i cittadini

CASALI DEL MANCO – Truffe da una parte all’altra della provincia cosentina. Malfattori che prendono di mira soprattutto gli anziani, spacciandosi per rappresentati delle forze dell’ordine, dipendenti comunali o tecnici di ditte di Gas, luce e acqua. Lo scopo è sempre lo stesso “carpire” sia telefonicamente ma anche di persona presentandosi nelle abitazioni delle persone, i dati sensibili degli ignari cittadini e in particolare avere accesso a conti correnti o bancomat per derubare i cittadini. Più volte abbiamo segnalato, anche dalle pagine del nostro giornale, il modus operandi di questi truffatori seriali.

Truffe telefoniche e a domicilio

Negli ultimi giorni l’azione criminale, dopo l’alto Jonio e il Savuto, si è spostata nella fascia Presilana e in particolare a Casali del Manco dove sono state denunciati i tentativi di truffa. Per questo motivo anche l’Amministrazione comunale, con un messaggio, ha messo in allerta i cittadini, soprattutto i più anziani, esortandoli a prestare massima attenzione “alle truffe telefoniche e a domicilio che, sempre più spesso, stanno coinvolgendo anche gli abitanti del nostro territorio, in particolare le persone più anziane”.

“Non comunicare per telefono: Denunciare subito”

“Si invitano i cittadini a non comunicare telefonicamente a nessuno – che si spacci per rappresentanti di fornitura gas, acqua, elettricità, banche, uffici postali e la stessa amministrazione comunale – i propri dati personali, gli estremi dei propri documenti e dei propri conto correnti, per nessun motivo. La stessa cosa vale per chi si presenta presso il domicilio dei cittadini, richiedendo tali informazioni. I cittadini sono pregati di segnalare prontamente questo genere di episodi alle forze dell’ordine“.