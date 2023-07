Truffa ad Amantea, si fa consegnare preziosi e contanti da un’anziana: arrestato

AMANTEA – Un’altra truffa messa a segno nel Cosentino ma stavolta il truffatore è stato colto in flagrante e arrestato. L’episodio ad Amantea dove un uomo originario del napoletano, si sarebbe presentato a casa di un’anziana e con la scusa di aiutare un parente della vittima si sarebbe fatto consegnare preziosi e contanti. La signora, gli avrebbe consegnato i beni ma accortasi del raggiro, ha subito allertato i carabinieri. I militari hanno fermato e arresto il giovane in flagranza di reato con l’accusa di truffa. L’uomo è stato arrestato in attesa di giudizio dalla Procura di Paola.

