Trovato morto per strada l’imprenditore di Paola Franco Sciammarella: aveva 75 anni

PAOLA – L’imprenditore di Paola Franco Sciammarella, 75 anni, è stato trovato morto a L’Avana, a Cuba. Il rinvenimento del corpo sarebbe avvenuto nella sera di sabato 2 marzo 2024. Come riferisce Gazzetta del Sud, il decesso sarebbe avvenuto “in circostanze poco chiare”.

Secondo quanto appreso sin dalla mattina di ieri, domenica 3 marzo 2024, l’uomo si trovava sull’isola caraibica, dove si era recato spesso negli ultimi anni, per motivi personali. “Il decesso sarebbe avvenuto per emorragia cerebrale dovuta a una caduta, ma al momento non è chiara la dinamica dell’incidente e se l’uomo sia stato o meno aggredito”.

Una volta appreso del decesso, i famigliari di Franco Sciammarella si sono messi in contatto con le autorità locali per il tramite dell’ambasciata italiana. Al momento è certo che ci sono indagini in corso per stabilire con esattezza cosa abbia provocato la morte dell’imprenditore italiano.