Trovato il corpo senza vita di Denise, dopo ore di ricerche il tragico epilogo

LAINO BORGO (CS) – Con il trascorrere delle ore le speranze di trovare in vita Denise si erano affievolite. Pochi minuti fa il tragico epilogo. Il corpo della giovane studentessa di Polistena è stato trovato dagli operatori di ricerca. Dopo il rinvenimento del caschetto protettivo che le era stato fornito prima della discesa del fiume le ricerche si erano concentrate sulle sponde del fiume Lao.

I genitori era arrivati da Cinquefrondi poche ore dopo aver appreso della notizia che la figlia era dispersa. Tutti, anche i compagni e la dirigente scolastica del Liceo Rechichi di Polistena, speravamo in un epilogo positivo ma purtroppo non è stato così. Denise, si trovava da alcuni giorni in provincia di Cosenza in gita scolastica. Un momento di spensieratezza, di avventura insieme ai suoi compagni, che si è trasformato in pochi minuti in una tragedia. Secondo quanto emerso, nonostante l’allerta gialla e la portata del fiume, a determinare la caduta sarebbe stato l’urto tra i due gommoni. Lei è finita in acqua insieme ad altri compagni che sono stati recuperati. Poi sono partite immediatamente le ricerche ma, trascorsa la nottata, le possibilità di trovarla sana e salva, erano sempre meno.