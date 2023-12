Trimestre anti-inflazione: prezzi bloccati fino al 31 dicembre. I negozi aderenti a Cosenza e Provincia

COSENZA – C’è ancora un mese di tempo per i cittadini che vogliono sfruttare il trimestre anti-inflazione e acquistare nei negozi che espongono il carrello tricolore e che hanno aderito un’iniziativa del Governo volta a favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale. L’iniziativa coinvolge in tutta Italia 35mila punti vendita tra farmacie, alimentari e market. Questi l‘elenco dei negozi che hanno aderito a Cosenza e provincia.

Come funziona il trimestre anti-inflazione?

Le imprese aderenti stanno promuovendo dal 1° ottobre, e lo faranno fino al 31 dicembre 2023 una selezione di articoli a prezzi contenuti mediante modalità flessibili. Si tratta principalmente di prodotti di prima necessità a cominciare da quelli alimentari, a cui si aggiungono quelli di grande consumo, i prodotti per l’infanzia e per la cura della persona. Per contrastare il caro-spesa e tutelare il potere d’acquisto è fondamentale il coinvolgimento e la collaborazione dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e dell’agricoltura.

Carrello tricolore

Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili tramite l’esposizione del carrello tricolore, che potranno utilizzare anche nei propri canali di comunicazione al pubblico. Tutti i cittadini possono beneficiare dell’iniziativa. Le promozioni realizzate sono accessibili a tutti, indipendentemente dall’ISEE, dall’età e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà. ELENCO ADERENTI