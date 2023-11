Trebisacce ricorda le vittime della strada tra testimonianze e prevenzione

TREBISACCE (CS) – Il 19 novembre, la comunità si è unita per commemorare la Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada a Trebisacce. L’evento,organizzato nel contesto del PROGETTO ASSAPLI SULLA STRADA CON SAGGEZZA E IN SICUREZZA, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, esperti di sicurezza stradale e familiari delle vittime, creando un’atmosfera di solidarietà e consapevolezza. I lavori sono stati aperti dalla Guida spirituale DELL’ASSAPLI E DELL’ENSA DON MAURIZIO BLOISE che dopo brevi considerazioni ha invitato tutti a un minuto di silenzio in memoria delle vittime sulla strada.

I relatori ing.re Francesco Tafuti consulente tecnico della Procura della Repubblica di Castrovillari e l’Avv.Dario Giannicola Presidente Nazionale ASSAPLI già Comandante della Polizia Locale di Castrovillari hanno affrontato temi cruciali riguardanti la sicurezza stradale, esplorando strategie per ridurre gli incidenti e promuovere comportamenti responsabili. Le relazioni sono state un momento di riflessione e apprendimento, fornendo spunti per migliorare la consapevolezza sulla strada e prevenire tragedie.

Uno degli elementi più toccanti è stato l’intervento della dott.ssa Mari Giovanna Pistilli madre di un giovane ragazzo Gabriele Basile tragicamente coinvolto in un incidente stradale a Trebisacce qualche mese fa. La sua testimonianza ha offerto un’emozionante prospettiva personale, sottolineando l’impatto devastante degli incidenti stradali sulle famiglie e l’importanza di adottare comportamenti sicuri al volante.

Sono intervenuti per un loro contributo e per portare un indirizzo di saluto,il maestro Francesco Martino Direttore dell’Accademia musicale Gustav Mahler, Nicola Pisilli e Raffaele Bevilacqua Sovraintendenti della Polstrada di Trebisacce,la dott.ssa Marilena Donadio Comandante della Polizia Locale di Trebisacce,l’affondo Costanza Dirigente scolastico dell’istituto di studi superiori

Al termine dell’evento, è stata organizzata una cerimonia di consegna degli attestati di ambasciatore volontario di sicurezza stradale dell’ASSAPLI a coloro che si sono distinti nel promuovere pratiche di guida sicure. Questi ambasciatori volontari sono diventati un punto di riferimento per la comunità, incoraggiando gli altri a seguire il loro esempio e aderire agli standard più elevati di sicurezza stradale.

I premiati

I premiati:cav Pasquale Giardino cerimoniale ANCRI SEZIONE DI COSENZA, associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica italiana, Dott.ssa Noemi Nicoletti,Pietro Pulice e Giovanni Donadio rispettivamente Presidente e vice Presidente dell’Associazione Lambretta Club di Castrovillari, dott.Pasquale Ciocca Primo Dirigentee Comandante della Polizia Stradale di Cosenza, Ispettore Polizia Stradale di Cosenza Luigi Perenz, Cav Sergio Mazzuca Amministratore delle Gioiellerie SCINTILLE di Cosenza Sponsor Ufficiale della manifestazione.

Nel corso della serata sono giunti messaggi di saluti a giustifica della loro assenza per motivi di salute da parte del Provveditore agli Studi di Cosenza Dott.Loredana Giannicola e dalla Dott.ssa Serena Sposato Presidente del Rotary Club Alto Ionio Cosentino. La serata è stata allietata con intervalli musicali dal maestro Peter Kasaniov dell’accademia musicale Gustav Mahler. I lavori sono stati coordinati dallAvv.Flaviano Giannicola.

La consegna delle targhe del Premio ASSAPLI VIII 2023 per motivi di tempo è stata differita ad altra data.

In conclusione, la Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada a Trebisacce è stata un’occasione preziosa per unire la comunità nella lotta contro gli incidenti stradali. Attraverso relazioni ed esperienze personali, l’evento ha sensibilizzato e ispirato azioni concrete per migliorare la sicurezza sulle strade, promuovendo un ambiente stradale più sicuro per tutti.