Trebisacce a Roma per la bandiera blu, parte il lungo iter per la candidatura 2024

TREBISACCE (CS) – Bandiera Blu, l’Amministrazione Comunale è impegnata ad istruire la complessa documentazione per la riconferma anche per il 2024 l’ambito riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education (FEE).

A darne notizia è il Vicesindaco Nicoletta Tufaro che nei giorni scorsi, in rappresentanza del sindaco Alex Aurelio, ha partecipato a Roma, nella sede della Regione Lazio, all’incontro informativo promosso da FEE Italia.

La riconferma della Bandiera Blu – chiarisce la Tufaro – non è affatto un passaggio scontato per nessun comune: bisogna confermare ed anzi migliorare i parametri che hanno garantito il riconoscimento negli anni precedenti.

Nel corso del tavolo tecnico nella Capitale, il presidente della Fondazione per l’Educazione Ambientale Claudio Mazza ha dato istruzioni precise sulla compilazione del questionario di candidatura e condiviso preziose informazioni sui nuovi requisiti, ancora più stringenti, per l’ottenimento del prestigiosissimo riconoscimento di qualità.

Si tratta – chiarisce il Primo cittadino – di un coinvolgimento permanente di tutti gli uffici e dell’apparato comunale perché i criteri da rispettare non sono soltanto la balneabilità delle acque e la qualità dell’ambiente. Come è noto sono previsti ben 33 requisiti che vanno dalla qualità delle acque ad una corretta educazione ambientale, dall’impegno istituzionale a promuovere una consapevolezza civica diffuso sul rispetto quotidiano e non episodico dell’ecosistema a tutte le politiche di gestione dell’ambiente e dei rifiuti, ai servizi per i bagnanti e – conclude Aurelio – ai sistemi di sicurezza.