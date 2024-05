Tre scosse di terremoto in successione con epicentro ad Acri. La più forte di magnitudo 3.0

ACRI (CS) – Trema la terra in Calabria con tre scosse di terremoto registrate in successione in provincia di Cosenza. Epicentro di tutte le scosse a circa 7 KM da Acri in provincia di Cosenza. La prima, la più forte, ha avuto una magnitudo di 3.0 ed è stata registrata alle 22:00. Scossa avvenuta ad una profondità di 12 chilometri. Le altre due scosse, entrambe di magnitudo 2.1, sono state registrate dai sismologi dell’INGV alle 22:01 e 22:21 e sono avvenute ad una profondità di 12 e 13 chilometri. Soprattutto la prima scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione anche nei comuni vicini all’epicentro. Non si registrano danni a cose o persone.

Comuni entro 15 km dall’epicentro

Comune Distanza (km) Acri 7 Longobucco 14 Luzzi 14 San Giorgio Albanese 14 Rose 15 San Cosmo Albanese 15 San Demetrio Corone 15 Santa Sofia d’Epiro 15 Vaccarizzo Albanese 15