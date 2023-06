Travolto e ucciso da un treno: domani lutto cittadino a Paterno per Manuel

PATERNO CALABRO (CS) – Sono giorni di dolore, quello straziante, per cui non si trovano parole quando a morire è una giovane vita. Paterno Calabro annuncia il lutto cittadino per domani, mercoledì 28 ottobre, per commemorare il concittadino Manuel Tripargoletti, il 25enne travolto da un treno mentre passava i binari della linea Mestre-Venezia, alla stazione di Mestre, insieme ad un amico, rimasto gravemente ferito. Nelle prime ore di domani la salma giungerà al Santuario San Francesco di Paola di Paterno Calabro, dove sarà allestita la camera ardenti mentre i funerali si terranno nel pomeriggio di domani, alle ore 17,30.

“Egli ha amato la vita che ha vissuto, ed ha vissuto la vita che ha amato”. Così il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono cordoglio per la prematura scomparsa del giovane.

“Ancora una tragedia inaspettata e una giovane vita prematuramente spezzata e strappata ai suoi cari. Un nostro ex alunno del plesso di Paterno, Manuel Tripargoletti, vittima di un terribile incidente avvenuto alla stazione ferroviaria di Mestre”. Così scrive sui social l’Istituto comprensivo Grimaldi-Mangone. “Una notizia che spacca il cuore e lascia senza fiato, senza energie. Addio Manuel, il nostro Istituto si stringe con il cuore profondamente commosso e in preghiera al dolore straziante della tua famiglia, con i tuoi amici e tutta la comunità”.