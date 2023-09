Travolto e ucciso da un treno a Campora: si indaga per omicidio colposo

AMANTEA (CS) – Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Paradiso, il 27enne travolto e ucciso da un treno intercity a Campora San Giovanni, frazione di Amantea. Il fascicolo d’inchiesta aperto è stato affidato alla Procura di Paola che indaga per omicidio colposo al fine di tracciare se la morte del giovane sia frutto di eventuali responsabilità o di una tragica faalità.

Francesco, recatosi alla stazione ferroviaria per vedere lo spettacolo di fuochi d’artificio a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, era in compagnia della sorella e di alcuni amici. A differenza degli altri, però, il giovane non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio che lo ha colpito, uccidendolo.

Gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi attimi di vita del 27enne, setacciando il suo telefonino. L’indagine si concentra ora sul motivo che ha distratto Francesco, al punto tale da non accorgersi dell’arrivo del treno intercity partito da Reggio Calabria e diretto.

La salma di Francesco si trova all’ospedale di Cetraro in attesa dell’esame autoptico. Fino ad allora la celebrazione delle esequie dello sfortunato ragazzo dovrà attendere.