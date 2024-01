Travolto da un’auto pirata mentre esce da un locale, muore 66enne a Longobardi

LONGOBARDI (CS) – Tragico incidente stradale a Longobardi: a farne le spese un pedone, un uomo 66enne di origini romene, investito da un’auto pirata ieri sera in contrada Tarife a Longobardi mentre usciva da un locale. Il conducente del mezzo, secondo quanto si apprende, sarebbe scappato dal luogo del sinistro, non soccorrendo la vittima, lasciata esanime sulla strada. Sarebbero stati invece i frequentatori di un locale, nelle vicinanze, a prestare immediato soccorso al 66enne che ha riportato fratture multiple tra cui la più grave alla testa. Nonostante l’immediato trasporto all’ospedale di Paola l’uomo è deceduto subito dopo il ricovero. La salma si trova nell’obitorio del nosocomio, in attesa dell’esame autoptico. Sul caso indagano i carabinieri mentre la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

