Trattori e cartelli, l’agricoltura silana protesta contro le imposizioni europee

SPEZZANO SILA (CS) – Anche il comparto agricolo e gli imprenditori silani partecipano oggi alla protesta del comparto produttivo, indetta a livello nazionale, per protestare “contro le imposizioni europee”, ritenute a danno dell’agricoltura italiana. I promotori hanno dato appuntamento ai manifestanti alle 8 di oggi, in località Moccone nei pressi di Camigliatello (frazione di Spezzano della Sila) e i mezzi hanno iniziato a muoversi verso Cosenza attraversando la Statale 107 Silana Crotonese a bordo dei loro trattori, per raggiungere Rende.

La contestazione è diretta contro le nuove linee guida emesse, in questi giorni, dall’Unione europea, direttive che hanno suscitato il malcontento della categoria in tutta Italia. I toni della protesta sono molto accesi e in un documento gli operatori in agitazione hanno spiegato di avere promosso la manifestazione, in quanto esasperati e stanchi “delle mosse europee”, che sono di tutto svantaggio per l’agricoltura italiana. “Tali politiche – hanno, infine, sottolineato – stanno devastando tutto il tessuto economico delle imprese agricole piccole e medie che siano”. Una mobilitazione contro l’esorbitante aumento dei costi di produzione (dai carburanti alle materie prime) e contro le regole, sempre più stringenti, che da anni danneggiano il mondo dell’agricoltura.