Transizione ecologica e lavoro: a Camigliatello la Fai-Cisl discute le problematiche calabresi

CAMIGLIATELLO SILANO – Ha preso il via questa mattina a Camigliatello Silano l’annuale appuntamento, organizzato dalla Fai-Cisl, “Giornate della Montagna – Riflessioni ad alta quota”. Un incontro, della durata di tre giorni che viene organizzato per discutere di problemi di attualità, dal lavoro agroalimentare e ambientale, riguardante le aree interne , dove si numerosi sono i relatori intervenuti e che interverranno nella altre due giornate. Da Camigliatello Silano, il messaggio che voglio lanciare gli organizzatori riguarda l’importanza del lavoro forestale e quello dei consorzi di bonifica per la cura dell’ambiente .

“Perchè – ha dichiarato il segretario confederale generale Fai-Cisl , Onofrio Rota – non si può parlare di transizione ecologica, se non parla di lavoro ben retribuito, di lavoro forestale, di programmazione territoriale oltre che avere anche un filo con la politica. A volte i nostri servizi vengono ritenuti dei carrozzoni, invece ci accorgiamo solo dopo, come per esempio gli ultimi avvenimenti e tipo l’Emilia Romagna che sono strategici per il Paese per il dissesto idrogeologico, per manutentore il nostro territorio rendendolo ancora più visibile e più fruibile al turismo. Quindi – conclude Rota – il nostro impegno con le riflessioni ad alta quota è quello di discutere, di alimentare un dibattito all’interno del Paese”.