Tragico scontro tra auto a San Lorenzo del Vallo: un morto e un ferito grave

COSENZA – Tragico incidente stradale sulla Strada statale 283 delle Terme, nel cosentino, tra il bivio di Spezzano Albanese e il Bivio di San Lorenzo del Vallo. Due i veicoli coinvolti che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

L’impatto violento ha coinvolto un Fiorino e una Ford Fiesta: il conducente, a bordo di quest’ultima è morto. Si tratterebbe di un uomo anziano mentre, da quanto si apprende, versa in gravi condizioni l’altra persona coinvolta nell’incidente, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata nell’ospedale di Cosenza in elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente

Al momento si registrano rallentamenti sulla strada statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’, in corrispondenza del territorio di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza.