Tragico schianto sulla 107, muore 58enne di San Giovanni in fiore. Quattro i feriti

COSENZA – Violentissimo schianto sulla Statale 107 Silana Crotonese poco prima delle 17, nei pressi dello svincolo di Cerenzia. Due le vetture coinvolte (una Fiat Panda ed una Kia Sportage). Il bilancio del tragico incidente è di una persona deceduta e quattro feriti di cui uno in codice rosso.

A perdere la vita Salvatore Gallo, 58 anni di San Giovanni in Fiore. A quanto pare, a bordo delle due auto coinvolte nell’incidente, viaggiavano due bambini piccoli rimasti feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone e del distaccamento di San Giovanni in Fiore che hanno estratto i passeggeri rimasti incastrati e le hanno affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso. La Statale 107 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore e poi riaperta in serata.

Il cordoglio del Sindaco Succurro

“Sono addolorata per la tragica scomparsa di Rino Gallo a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi. Ci lascia un operaio del gruppo della Legge 15, una persona di cuore e per bene, molto, molto cara alla nostra città. Alla famiglia porgo le più sentite condoglianze a nome dell’intera amministrazione comunale, che con tutto il cuore è vicina agli affetti di Rino”. Così il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro