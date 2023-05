Tragico incidente tra Mongrassano e San Marco Argentano, morto un giovane di 23 anni

COSENZA – I vigili del Fuoco sono intervenuto intorno alle ore 20 circa, in contrada Mangacastagna, al confine tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano per un incidente stradale che ha visto coinvolte per cause che sono in corso d’accertamento, due autovetture, una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta.

Secondo quanto accertato il conducente della Fiesta, un giovane di 23 anni, Manuel Ricioppo, di San Marco Argentano è deceduto mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarli dalle lamiere.

I quattro feriti sono stati poi al personale sanitario del 118 per le cure del caso e trasportati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto anche i carabinieri di Mongrassano sul posto per gli adempimenti di competenza, ma anche il magistrato e il medico legale per estrarre la vittima dalla vettura.