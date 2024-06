Tragico incidente sull’A2 a Tarsia: muore un motociclista 40enne di Bisignano

COSENZA – Grave incidente questo pomeriggio sull’A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Torano e Tarsia in direzione Nord. Secondo cause da accertare, un motociclista, Luciano Falcone di 40 anni, in sella alla propria Ducati ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, morendo sul colpo.

Sul posto alcuni automobilisti – che hanno assistito al sinistro – hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla polizia stradale, è atterrato anche l’elisoccorso, ma purtroppo i sanitari non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Disagi al traffico e lunghe code nel tratto interessato con la corsia Nord rimasta chiusa per oltre un’ora. L’uomo era originario di Bisignano.

In aggiornamento