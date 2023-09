Tragico incidente sulla statale 106, muore una 17enne

COSENZA – Ancora sangue sulla statale 106. In un tragico incidente all’altezza dello svincolo dell’area portuale di Corigliano, una giovane di 17 anni, originaria di Mirto, ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni emerse, l’auto su cui viaggiava la ragazza si sarebbe ribaltata in modo autonomo. Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e un’ambulanza del 118.

Trasferita d’urgenza al pronto soccorso di Rossano, nonostante gli sforzi del personale medico, la giovane non è sopravvissuta.

La magistratura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente, la salma della giovane è stata sequestrata per consentire l’esecuzione dell’autopsia, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte.