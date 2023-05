Tragico incidente sulla 107 a San Giovanni in Fiore: un morto

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Incidente mortale introno alle ore 13:00 sulla statale 107 “Silana Crotonese”, pochi chilometri prima del comune di San Giovanni in Fiore, in località Cuturelle. L’impatto è avvenuto al KM 83,00 e in quel tratto stava piovendo.

Coinvolti nel tragico incidente un mezzo pesante e un’autovettura, andata praticamente distrutta a seguito dell’impatto avvenuto in direzione Crotone. Purtroppo una persona ha perso la vita. Il malcapitato non ha avuto scampo perché la sua auto è rimasta schiacciata tra il muro e il Tir.

Al momento la Statale 107 è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti Anas, 118 e Forze dell’Ordine per i rilievi e consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

In aggiornamento