SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Tragico incidente mortale sulla 107 introno alle ore 13:00 sulla statale 107 “Silana Crotonese”, pochi chilometri prima del comune di San Giovanni in Fiore, in località Torre Garga. L’impatto è avvenuto al KM 83,00 e in quel tratto stava piovendo a dirotto con l’asfalto reso viscido.

Coinvolti nel tragico incidente un mezzo pesante e un’autovettura, una Fiat Panda di colore nero, andata letteralmente distrutta a seguito del violentissimo impatto avvenuto in direzione Crotone. Purtroppo, la persona che si trovava alla guida dell’auto, F.B. di 63 anni, ha perso la vita. Il malcapitato, residente in provincia di Crotone, non ha avuto scampo perché la sua vettura è rimasta letteralmente schiacciata tra il muro e il Tir.

Gli operatori sanitari del 118 giunti sul luogo dell’impatto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lievemente ferito, invece, l’autista del mezzo pesante e soccorso in evidente stato di shock.

Per alcune ore la Statale 107 è rimasta temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni. Il traffico veicolare è stato deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto gli uomini e i mezzi dell’Anas, i sanitarti del 118 di San Giovanni in Fiore e le Forze dell’Ordine per i rilievi e consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità.