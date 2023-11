Tragedia sui binari, il racconto: ‘il boato, la paura, le fiamme’

CORIGLIANO ROSSANO – “Un forte boato che ha fatto tremare la casa, tant’è che siamo usciti fuori per comprendere cosa fosse successo e ci siamo trovati di fronte le fiamme e da lì abbiamo capito che si trattava di un incidente”. E’ il racconto di una signora che abita vicino al luogo in cui ieri sera, è avvenuto l’impatto mortale tra il camion e il treno regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano. Incidente lo ricordiamo in cui hanno perso la vita due persone, la capotreno, Maria Pansini, 60 anni di Catanzaro Lido e l’autista del camion, deceduto anche egli nell’impatto, un 24enne di origini marocchine, Said Hannanaoi. Questa mattina i tecnici e il personale di Ferrovia della Calabria hanno avviato le operazioni per ripristinare il tratto ferroviario, rimuovendo la carcassa del camion, mentre ci vorrà ancora del tempo per il vagone incidentato. Nel frattempo è stato messo a disposizione un servizio navetta da Crotone a Corigliano Rossano

