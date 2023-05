Tragedia nel Cosentino, ha un attacco di cuore l’ambulanza arriva senza medico: muore 37enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tragedia ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, un uomo di 37 anni è morto dopo aver accusato un malore, un attacco di cuore. Il dramma si è consumato in contrada Zolfara dove l’uomo si trovava con i suoi familiari. L’uomo, bracciante agricolo, secondo le prime informazioni, dopo aver avuto un malore, avrebbe lui stesso allertato i soccorsi. Sul posto arriva un’ambulanza senza medico bordo. Il personale intervenuto ha potuto effettuare l’intervento utilizzando solo il defibrillatore, purtroppo, senza successo per cinque volte. L’uomo non è riuscito ad essere rianimato ed è tragicamente morto.

Comunicata la gravità della situazione, dalla postazione di Trebisacce è giunta sul posto una nuova ambulanza con a bordo un medico al solo scopo di compilare il documento di accertamento del decesso.

I familiari dell’uomo hanno denunciato l’accaduto alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Il sostituto procuratore Luca Primicerio ha disposto il sequestro del corpo e il successivo esame autoptico.