Tragedia di Carnevale nel cosentino: è Angelo Viteritti il 17enne trovato senza vita

SAN COSMO ALBANESE (CS) – Si chiamava Angelo Viteritti e frequentava il quarto anno all’Istituto Professionale settore Industria ed artigianato di Acri. Il corpo senza vita del 17enne è stato trovato nella tarda serata di ieri, per strada, sulla provinciale 183 in località Santa Rosa, a poche centinaia di metri dall’ingresso in paese. Dopo i festeggiamenti in piazza dedicati al Carnevale è circolata la terribile notizia della morte del giovane. Il ragazzo abitava con i genitori in via Pietramorella nella popolosa frazione di San Giacomo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo si trovava con altri amici su un carro allegorico, trainato da un trattore, che dopo una sfilata di carnevale nella frazione San Giacomo D’Acri stava andando a San Cosmo Albanese per un’altra sfilata. Lungo la strada, il ragazzo, per cause in corso di accertamento, avrebbe battuto la testa cadendo dal mezzo. Ma non è ancora chiara l’esatta dinamica del tagico evento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano che stanno continuando le indagini. La Procura di Castrovillari ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Sulla propria pagina Facebook il dirigente scolastico dell’Ipsia ha espresso cordoglio alla famiglia Viteritti per l’immane tragedia.