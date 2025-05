Tragedia nel Cosentino, auto sbanda e finisce contro un muro. Muore un 67enne

- Advertisement -

MORMANNO (CS) – Un uomo di 67 anni, originario del napoletano, ma residente a Scalea ha perso la vita sulla strada tra Campotenese e Mormanno. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. Secondo quanto emerso l’uomo era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo contro un muro. Il conducente sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castrovillari che hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere e le forze dell’ordine per tentare di ricostruire quanto accaduto.