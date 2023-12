SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Daniele Gassoso, 42 anni, originario di Acri provincia di Cosenza è morto a causa del cedimento del soffitto di un’abitazione in contrada Iumarino nel comune di San Demetrio Corone.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine, e gli investigatori stanno lavorando per per ricostruire la dinamica dell’incidente. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.