Tragedia a Marano Marchesato, il cordoglio sui social per la morte di Sante

MARANO MARCHESATO (CS) – Dolore e sgomento a Marano Marchestato, per la prematura scomparsa di Sante Chiappetta, il 33enne trovato senza vita in un casale utilizzato spesso per ritrovarsi con gli amici. Sante Chiappetta, padre di un bambino, è stato ritrovato sul pavimento dagli amici che hanno allertato i soccorsi. Sul decesso indagano i carabinieri ma sarà l’autopsia a stabilire le cause. Secondo quanto emerso infatti, sono state rilevate tracce ematiche e per questo l’esame autoptico, che sarà eseguito giovedì, sarà determinante. Da un primo esame esterno del cadavere non è stato rilevato alcun segno di violenza.

Intanto sui social sono numerosi i messaggi per ricordare Sante, da parte dei tanti amici e anche del gruppo d’opposizione in seno al Comune, “La Marano che vorrei”: «La comunità apprende la terribile notizia della tragica e prematura scomparsa di Sante Chiappetta. Una terribile tragedia, inaspettata che ha colpito la famiglia, i parenti, gli amici e non solo la comunità di Marano dove risiedeva. Ci uniamo al dolore delle famiglie Chiappetta-Covello nella consapevolezza che la ferita non potrà mai rimarginarsi ma il ricordo di Sante, un ragazzo solare, allegro ed educato, sarà la forza che farà andare avanti. È il momento del silenzio e di grande rispetto per le famiglie».

Sante era legatissimo al figlio e su Facebook nel giorno del suo compleanno aveva scritto un post commovente “Quando mi chiederanno se la mia vita ha avuto un senso io risponderò che solo l’aver messo al mondo una parte di me ha dato un senso alla mia vita”.