Tragedia a Longobucco, pensionato muore dopo essere caduto in un dirupo

LONGOBUCCO (CS) – Una comunità sconvolta, quella del centro silano della provincia di Cosenza, dopo la notizia della morte di un uomo di 81 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato e recuperato nella tarda serata di ieri. Secondo quanto emerso l’anziano, si era recato in una proprietà quando, per cause in corso d’accertamento, è caduto in un dirupo.

Nonostante tutto sarebbe riuscito a contattare le figlia e a chiedere aiuto. Immediatamente i familiari si sono recati nel luogo indicato avvisando, nel frattempo, i soccorsi e le forze dell’ordine. L’81enne però, era in una zona difficile da raggiungere e purtroppo era già privo di vita. Dopo il recupero a tarda sera, da parte dei vigili del fuoco, la salma è stata restituita alla famiglia.